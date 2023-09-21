مجموعة stc تحتفل باليوم الوطني السعودي 93 بأقوى العروض الترويجية

وتقدم stc اشتراكاً مجانياً لمدة 3 أشهر مع تثبيت مجاني للشريحة الإلكترونية عند الاشتراك في خدمة "ساعة أبل". وتتيح منصة "stc tv" مجموعة مختارة من أحدث الأفلام، كما تهدي منصة stc play 93 جائزة للمشاركين على وسائل التواصل الاجتماعي مع إضافة رصيد 93 ريالاً إلى جميع محافظ المشتركين في المنصة. كما تتضمن العروض خصماً بقيمة 50% على باقات الجوال للشريحة الإلكترونية ويتضاعف إنترنت سوشال إلى 80 جيجا مع باقة مفوتر 2 بلس. وتتيح باقات واشتراكات مجانية في stc tv وشاهدVIP. كما تتيح عروض اليوم الوطني، خصومات بقيمة 50% على باقات المشاهدة عبر الشريحة الإلكترونية، إلى جانب 30% على باقات كويك نت عبر الشريحة الإلكترونية.