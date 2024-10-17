"الأمن البيئي" تضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة في 3 عمليات منفصلة

نفذت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاث عمليات أسفرت عن ضبط ثلاثة مواطنين مخالفين لنظام البيئة.
تفصيلًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وأكدت القوات الخاصة أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
كما تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية من القبض على مواطن وهو: عبدالله إبراهيم العمر، لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته بندقية هوائية، و(210) ذخائر هوائية، و(18) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة، وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل غرامة (5,000) ريال.
وفي الواقعة الثالثة، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، لاقتنائه كائنات فطرية مهددة بالانقراض، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وأوضحت القوات أنه تم تسليم الكائنات للجهة المختصة، مؤكدةً أن عقوبة عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.