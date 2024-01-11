ما هي العوائد الاقتصادية من المشاركة السعودية في معرض بغداد الدولي؟.. "الشنبري" يوضح

وزاد "الشنبري" أنّ الرياض تعدّ المصدّرَ الأول للنفط بحوالي "9" ملايين برميل يوميًّا، وكذلك العراق تحتلّ المرتبة العاشرة عالميًّا في تصدير الغاز الطبيعي بحوالي "137" تريليون قدم مكعب، وبالنظر إلى حجم التبادل التجاري والتجارة البينية بين السعودية والعراق، وبعد فتح منفذ "جديدة عرعر" البوابة الرئيسية البرية للحركة التجارية بين البلدين؛ فقد نما إلى حوالي "50%" في عام 2022، إلى ما يقارب "1.5" مليار دولار.