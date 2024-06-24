بعد التعريف بمشروعاته.. مَجمع الملك سلمان للعربية يختتم مشاركته بمعرض بكين للكتاب

وتضمَّن المعرض إطلاق المجمع مشروعًا عن اللغة العربية في الصين، يهدف إلى ترجمة بعض إصداراته إلى اللغة الصينية، ومنها: "100 سؤال عن اللغة العربية"، و"دليل ثقافة اللغة العربية للناطقين بغير العربية"، و"دليل متعلّمي اللغة العربية الناطقين بغيرها"، بالإضافة إلى إعداد أدلة عن العلماء، والمؤسسات، والجامعات المعنيّة باللغة العربية في الصين، وإصدار كتاب من عدة أجزاء عن اللغة العربية في الصين، وعن تاريخها، وواقعها، ومستقبلها، والجهود المبذولة في تعليمها، وسلسلة من الكتب العلمية عن اللغة العربية.