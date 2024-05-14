شاهد.. "حرف ونفل" ترسم لوحات جمالية ساحرة في روضة القرعاء جنوب مرات

شكّلت روضة القرعاء جنوب محافظة مرات لوحات جمالية ساحرة، بعد أن تزينت بالحرف والنفل والنباتات البرية في مشاهد طبيعية خلابة، أسرت قلوب المتنزهين ومحبي البر.
وتقع الروضة على بُعد 20 كيلومتراً جنوب محافظة مرات، وشمال محافظة ضرما، وبالتحديد غرب الطريق الواصل بين المحافظتين على طريق محطة الكهرباء.
وتنبت في الروضة عدد من النباتات البرية كالحرف والنفل، إضافة إلى "الثيل" الذي يكثر في أواخر فصل الربيع وبداية فصل الصيف.
ووثق المصور خالد الحنتمي تلك المناظر الخلابة، داعياً المتنزهين إلى زيارة المنطقة والاستمتاع بتلك المناظر.