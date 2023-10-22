الرياض وسيول.. شراكة وثيقة تعكس 60 عامًا من العلاقات الثنائية

وعلى الرغم من أن العلاقات بين الرياض وسيول تعود إلى 6 عقود مضت، حينما وقّع الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز والرئيس الكوري اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية؛ ما أسفر عن تبادُل افتتاح السفارتين بين العاصمتين، إلا أن اللجنة السعودية الكورية المشتركة ساهمت بالجهد الأكبر في تعزيز الشراكة الثنائية، وذلك بتنسيق الجهود، والعمل على تكاملها في مختلف المجالات؛ الأمر الذي يحقق الأهداف المرجوة، ويخدم مصالح البلدين المشتركة.