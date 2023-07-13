بتعاون بريطاني.. تطوير قيادات المستقبل في برنامج لـ"هدف" و"الملكية الفكرية"

ويهدف البرنامج التدريبي الذي يقدَّم بالتعاون مع جامعة كرانفيلد البريطانية، إلى إعداد وتطوير القيادات الوطنية؛ بما ينعكس على تطوير القطاع ورفع مستوى أداء وإنتاجية الكوادر الوطنية العاملة فيه، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الإطار.