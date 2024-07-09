"قباني": المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية تلبّي احتياجات المواطنين بجودة وكفاءة عالية

وقالت عضو مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك"، "عبير قباني": إن هذه الاتفاقيات تأتي كمثال على التعاون البناء بين القطاعين الحكومي وغير الربحي"، وتسلّط الضوءَ على الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الصحية المستدامة في المملكة؛ حيث دعمت المؤسسة منذ نشأتها أكثر من "44,169" مستفيدًا بأكثر من "79073" خدمة طبية واجتماعية من خلال "20" مركزًا للرعاية الصحية المنزلية تابعة لمؤسسات ووزارات الدولة.