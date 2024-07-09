"قباني": المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية تلبّي احتياجات المواطنين بجودة وكفاءة عالية

أبرمت المؤسسةُ الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك"، 7 اتفاقيات جديدة مع عدة جهات حكومية تابعة لوزارات ومؤسسات الدولة "وزارة الصحة - وزارة التعليم - وزارة الدفاع - وزارة الحرس الوطني".
ودعمت "خدمة أسناني المنزلي لثلاثة مراكز تابعة لوزارة الدفاع"؛ وهي: مستشفى الملك فهد للقوات المسلّحة بجدة، مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض التي توفر من خلالها خدمات الرعاية الصحية للأسنان للمريض في منزله.
كما شملت الاتفاقياتُ دعمَ مركزَيْن للرعاية الصحية المنزلية تابعة لوزارة الصحة، وهي: مستشفى شقراء العام بشقراء، ومستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة. كذلك دعمت مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة التابع لوزارة الحرس الوطني.
وواصلت المؤسسةُ دعمَها لتصل إلى عقلة الصقور من خلال دعم الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بعقلة الصقور؛ لتصل بذلك إلى "20" مركزًا مختصًّا بالرعاية المنزلية بجودة عالية، وذلك بتوفير الأجهزة والمعدّات الطبية والمستهلكات الصحية اللازمة للمرضى؛ حيث يسعى الطرفان الحكومي وغير الربحي من خلال هذه الاتفاقيات إلى تقديم أفضل رعاية صحية منزلية للمرضى في منازلهم.
وقالت عضو مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك"، "عبير قباني": إن هذه الاتفاقيات تأتي كمثال على التعاون البناء بين القطاعين الحكومي وغير الربحي"، وتسلّط الضوءَ على الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الصحية المستدامة في المملكة؛ حيث دعمت المؤسسة منذ نشأتها أكثر من "44,169" مستفيدًا بأكثر من "79073" خدمة طبية واجتماعية من خلال "20" مركزًا للرعاية الصحية المنزلية تابعة لمؤسسات ووزارات الدولة.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخيري وتمكينه من المساهمة الفعالة في التنمية الصحية والاجتماعية وجودة حياة لمريض الرعاية الصحية المنزلية، كما تعكس التزام القطاع الخيري غير الربحي بخدمة المجتمع والوطن، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة".
وختمت بأن هذا الدعم يأتي كجزء من جهود "نرعاك" لدعم المرضى الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية، كما يعكس روح التكافل والعطاء التي تميز المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" والتزامها الدائم بتحسين جودة حياة مرضى الرعاية الصحية المنزلية المحتاجين في المجتمع.