"العجمي": المملكة تعمل من أجل السلم العالمي وتؤمن بالحوار لحل جميع الخلافات

وقال: "رحّبت كثير من دول العالم بهذا الاتفاق واعتبرته مهمًا للغاية، ويعمل على تحقيق السلم العالمي، والمملكة لها وضعها وسياستها وتعمل مع دول المنطقة على دعم كل ما يمكن أن يؤدي إلى استقرار المنطقة من منطلق ثقلها الاقتصادي والسياسي دافعها الأول هو أن يعم السلام في المنطقة والعالم أجمع، فالجميع يعرف نوايا المملكة الحقيقية وسيرها في ذلك الاتجاه، لهذا تجد الدعم من جميع دول العالم الباحثين عن السلام المؤمنين بأن الحوار يؤدي للسلام ويعمل على حل جميع ما يمكن أن يقف عائقا في سبيل تحقيقه طالما سلمت النوايا ووجدت الدعم من الجميع؛ فهذا هو ديدن المملكة الذي تسعى إليه منذ تأسيسها".