"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على عدد من محافظات المنطقة حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.