"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وعسير وجازان ونجران وتبوك والباحة وحائل).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة ثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة. وتشهد أمطارًا غزيرة على بدر الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على عدد من محافظات المنطقة حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه ورنية وخليص ورابغ وبحرة والجموم والشعيبة والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا خفيفة على جدة، وأمطارًا غزيرة على تربة والكامل ورهاط ومدركة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على أغلب المحافظات حتى الساعة الـ19 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العلا والعيص وينبع النخل والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع وخيبر. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحناكية وبدر، وأمطارًا خفيفة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.