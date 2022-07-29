وزارة النقل والخدمات اللوجستية تواصل تنفيذ "الدائري الثاني" بجدة

كما أن الطريق سيوفِّر ربطًا كاملاً لمحافظة جدة من الجنوب إلى الشمال، وذلك بنقل حركة الشاحنات والنقل الثقيل إلى خارج مدينة جدة، عبر الطريق الذي يجري تنفيذه حاليًا حتى المحطة 30+400 بداية من طريق الملك فيصل إلى طريق الأمير محمد بن سلمان، بعدد (4 مسارات) في كل اتجاه، مع جزيرة وسطية بعرض 16 مترًا.