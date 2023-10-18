قوّ مناعتك.. "الخضيري" يحذّر: لا تتناولوا المضادات أثناء نزلات البرد

حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ من التساهل في المضادات الحيوية وأخذها أوقات نزلات البرد؛ داعياً إلى تقوية المناعة عبر مجموعة من الأطعمة والمشروبات.
وقال عبر حسابه في منصة إكس: احذر التساهل في المضادات الحيوية، معظم نزلات البرد بسبب فيروس وليس بكتيريا "إذا أخذت مضاداً حيوياً للفيروس تسوء الحالة وتتضرّر ولا تتحسّن".
وأضاف: لا تأخذها الا بوصفة وللضرورة "ولازم تكمل الجرعة وإلا فستضرر وتتقوّى البكتيريا لديك وتصبح مقاومة للمضاد"، وليست للترف ولا تحرص عليها إلا بعد استنفاد الطرق الطبيعية لمقاومة أي التهاب برد عابر أو نزلة برد.
وتابع: وقبل المضاد: قوّ مناعتك بالعسل والحبة السوداء والقسط الهندي والثوم والبصل والبرتقال والليمون وفيتامين سي الفوار.
وأردف: مقاومة المضادات الحيوية تقتل ملايين البشر، وقد تنعدم فوائدها ولا تفيد، ومتوقع وفاة 50 مليوناً (خلال عقديْن) بسبب مقاومة المضادات الحيوية وعدم فعاليتها، فلا تكن طرفاً في ذلك.