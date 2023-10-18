قوّ مناعتك.. "الخضيري" يحذّر: لا تتناولوا المضادات أثناء نزلات البرد

وأردف: مقاومة المضادات الحيوية تقتل ملايين البشر، وقد تنعدم فوائدها ولا تفيد، ومتوقع وفاة 50 مليوناً (خلال عقديْن) بسبب مقاومة المضادات الحيوية وعدم فعاليتها، فلا تكن طرفاً في ذلك.