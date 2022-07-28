صندوق النقد الدولي يعلن: الاقتصاد السعودي الأعلى نموًّا بالعالم في 2022م

وتَوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط؛ مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنًا قويًّا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.