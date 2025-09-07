أمانة جدة تطلق جائزة "شغف الإعلام الرقمي" في نسختها الأولى

وأوضحت الأمانة أن الجائزة تهدف إلى استقطاب وتمكين الكفاءات الشابة من المبدعين في مجالات الإعلام الرقمي، بما يسهم في تقديم نماذج إعلامية تعكس صورة إيجابية عن محافظة جدة، وتبرز ملامحها الجمالية والثقافية والإنسانية، تماشيًا مع جهود الأمانة في الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.