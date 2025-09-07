أمانة جدة تطلق جائزة "شغف الإعلام الرقمي" في نسختها الأولى

أعلنت أمانة محافظة جدة إطلاق جائزة "شغف الإعلام الرقمي" في نسختها الأولى، لاستقبال المشاركات الإبداعية والملهمة من مختلف فئات المجتمع، ابتداءً من 9 سبتمبر الجاري وحتى 10 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الأمانة أن الجائزة تهدف إلى استقطاب وتمكين الكفاءات الشابة من المبدعين في مجالات الإعلام الرقمي، بما يسهم في تقديم نماذج إعلامية تعكس صورة إيجابية عن محافظة جدة، وتبرز ملامحها الجمالية والثقافية والإنسانية، تماشيًا مع جهود الأمانة في الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّنت أن الجائزة تتضمن أربعة مسارات رئيسة هي: الفيلم القصير، التصوير الفوتوغرافي، البودكاست، والموشن جرافيك، على أن يجري اختيار الفائزين من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء، وبمشاركة الجمهور.
وأكدت الأمانة أن الجائزة تُعد إحدى المبادرات المجتمعية النوعية التي تنظمها عبر الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية، لتكريم الشغف الإعلامي وتقدير الجهود الفردية والجماعية في إنتاج محتوى رقمي يواكب تطلعات المجتمع، ويعكس القيم الحضارية والوعي الوطني، فضلًا عن كونها منصة ملهمة لطلاب وطالبات الجامعات والكليات لإبراز إبداعاتهم.
ودعت الراغبين في المشاركة والاطلاع على تفاصيل أكثر إلى زيارة المنصة الإلكترونية عبر الرابط: اضغط هنا.