إيلارا… منصة عربية تحتفي بإبداعات الشباب وتطلق ست فئات للمنافسة

تفتح جوائز إيلارا العالمية للإبداع والتميّز باب المشاركة للشباب العرب من عمر 18 إلى 35 عامًا ضمن ست فئات إبداعية تستهدف دعم المواهب في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى الرقمي، وتعزيز حضورهم في المشهد الإبداعي العربي.
وتضم المسابقة ست فئات رئيسية:
• فيديو الدقيقة (بقيمة التسامح والتعايش).
• التصوير الفوتوغرافي.
• الإعلانات التجارية.
• الأفلام الوثائقية القصيرة.
• المنصات الرقمية،
• فئة الأصوات العازمة للمواهب الصوتية.
وأكدت أمل ملحم، مؤسس جوائز إيلارا والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة A.M Media, أن التقديم يتم حصريًا عبر الموقع الرسمي للجائزة
من خلال رفع الأعمال وفق الفئات المحددة، ليجري تقييمها من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء في الإعلام الرقمي وصناعة الأفلام والتصوير والإخراج والإنتاج الصوتي.
ويستمر استقبال المشاركات حتى 20 فبراير 2026، على أن يُعلَن عن الفائزين في إبريل 2026، بما يمنح المشاركين فرصة للحصول على تقييم مهني يعزّز حضورهم ويطوّر مهاراتهم.
وتواصل "إيلارا" دورها كمنصة عربية رائدة تحتفي بالمواهب الشابة، وتدعم إنتاج محتوى هادف يحمل رسائل إنسانية وثقافية وفنية قادرة على إحداث أثر حقيقي في المشهد الإبداعي العربي وفتح آفاق واسعة أمام الجيل الجديد من صنّاع المحتوى.
ومع استمرار توسع الفئات المشاركة وتنوع الدول المتقدمة، تؤكد الجائزة مكانتها كإحدى المبادرات الملهمة التي تحتفي بالمواهب وتدعم الإبداع العربي في مسار مهني أكثر احترافا وتميزا.
"إيلارا"… منبر عالمي للشباب العربي.”