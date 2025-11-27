إيلارا… منصة عربية تحتفي بإبداعات الشباب وتطلق ست فئات للمنافسة

تفتح جوائز إيلارا العالمية للإبداع والتميّز باب المشاركة للشباب العرب من عمر 18 إلى 35 عامًا ضمن ست فئات إبداعية تستهدف دعم المواهب في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى الرقمي، وتعزيز حضورهم في المشهد الإبداعي العربي.