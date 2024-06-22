"خرمي": تحديد التقويم الدراسي الأنسب بعد دراسة متأنية نهاية العام الدراسي المقبل

وتفصيلاً، استهل "الخرمي" حديثه اليوم لقناة "الإخبارية" حول التقويم الدراسي الجديد برفع أسمي آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمهما اللامحدود للتعليم وأهله، واعتماد التقويم الدراسي للسنوات الخمس المقبلة، ووصفه بأنه خطوة مهمة وأساسية، تسهم في بناء رحلة تعليمية متكاملة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بشكل استراتيجي، وفي وضع الخطط المناسبة لرفع مستويات أبنائنا تعليميًّا، وفي تطوير النظام التعليمي الذي يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن، الذين يستحقون نظامًا تعليميًّا، يحقق أحلامهم وطموحاتهم من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية التي وفرتها الدولة، وكذلك مساعدة المدارس في وضع خططها التي تتناسب مع وضع واحتياجات كل مدرسة، ومشاركتها بشكل مبكر ومستمر مع الأسر؛ لتساهم في المشاركة في الأنشطة التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بإيجاد طالب ومواطن منافس عالميًّا.