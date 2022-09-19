أمير الباحة: سأتابع شخصيًا كل مشروعات النقل ونتائجها أولاً بأول

وجرى مناقشة المشروعات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات مع استعراض المشروعات المستقبلية في عموم المنطقة ومحافظاتها، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ مشروعات بأكثر من ملياري ريال، إضافة إلى استكمال بقية المشروعات تحت الإنشاء والتي ستدشن مع حزمة من المشروعات بنهاية العام الحالي بمشيئة الله.