أمير الباحة: سأتابع شخصيًا كل مشروعات النقل ونتائجها أولاً بأول

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بمتابعة تنفيذ جميع مشروعات فرع وزارة النقل بالمنطقة، مشددًا على عدم توقف أي مشروع والرفع بنتائجها أولاً بأول.
جاء ذلك خلال ترؤس أمير المنطقة لاجتماع مناقشة مشروعات فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب ديوان الإمارة اليوم، بحضور مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالباحة المهندس مسفر المالكي.
وجرى مناقشة المشروعات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات مع استعراض المشروعات المستقبلية في عموم المنطقة ومحافظاتها، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ مشروعات بأكثر من ملياري ريال، إضافة إلى استكمال بقية المشروعات تحت الإنشاء والتي ستدشن مع حزمة من المشروعات بنهاية العام الحالي بمشيئة الله.
وشدد أمير المنطقة على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة المشروعات وقياس الجهود في ظل الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي لم تألُ جهدًا في تسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن والمقيم.
ووجّه أمير منطقة الباحة في الختام بمتابعة تنفيذ جميع المشروعات، مشددًا على عدم توقف أي مشروع والرفع بنتائجها أولاً بأول، متمنيًا للجميع التوفيق في أداء أعمالهم.
فيما عبّر "المالكي" باسمه ونيابة عن جميع منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة، عن شكره لسمو أمير المنطقة على متابعته واهتمامه وتوجيهاته السديدة لكل ما من شأنه تقديم الخدمة المناسبة، مؤكدًا لبذل كل الجهود لخدمة المنطقة وأهلها وتحقيق تطلعات أمير المنطقة.