"النيابة العامة": تدابير خاصة لحماية المبلغين والشهود أثناء التقاضي باستخدام التقنية

وتابعت: ومن ذلك منع مشاهدة الشاهد إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام تقنية تغيير الصوت والصورة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بعد، والاستعانة بإدارة مركز برنامج المبلغين والشهود والخبراء والضحايا لإنفاذ ما رأته من تدابير.