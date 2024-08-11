محليات
"النيابة العامة": تدابير خاصة لحماية المبلغين والشهود أثناء التقاضي باستخدام التقنية
منها منع مشاهدة الشاهد إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته أو أثناء دخوله
أوضحت النيابةُ العامة أنه يحظى المشمولين بالحماية وفقًا لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا بحماية رفيعة أثناء مثولهم أمام المحكمة.
وقالت النيابة العامة: على المحكمة، وفق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، اتّخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المشمولين بالحماية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم لخطر.
وتابعت: ومن ذلك منع مشاهدة الشاهد إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام تقنية تغيير الصوت والصورة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بعد، والاستعانة بإدارة مركز برنامج المبلغين والشهود والخبراء والضحايا لإنفاذ ما رأته من تدابير.