السعودية تضع حجر الأساس لمشروع إنشاء كلية الطب في تعز اليمنية

وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، حجر الأساس لمشروع بناء وتجهيز كلية الطب في جامعة تعز؛ رفعًا لكفاءة التعليم العالي وإيجاد بيئة مناسبة للطلاب لتمكينهم من الإسهام بفعالية في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم العلمي، وامتدادًا لجهود البرنامج في دعم التعليم العالي والفني والتدريب المهني، وللإسهام في تحقيق التنمية البشرية في اليمن من خلال توفير كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.