السعودية تضع حجر الأساس لمشروع إنشاء كلية الطب في تعز اليمنية

وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، حجر الأساس لمشروع بناء وتجهيز كلية الطب في جامعة تعز؛ رفعًا لكفاءة التعليم العالي وإيجاد بيئة مناسبة للطلاب لتمكينهم من الإسهام بفعالية في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم العلمي، وامتدادًا لجهود البرنامج في دعم التعليم العالي والفني والتدريب المهني، وللإسهام في تحقيق التنمية البشرية في اليمن من خلال توفير كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز 3 كليات هي: كلية الطب، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض؛ حيث ينتظر أن تسهم في تعزيز الجانب العلمي المتخصص في جامعة تعز، بالإضافة إلى دورها في إعداد كوادر قادرة على دعم قطاع الصحة في اليمن.
ويعمل المشروع على الإسهام في معالجة النقص في الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، والبحث العلمي.
ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع التعليم في الجمهورية اليمنية عبر 52 مشروعًا ومبادرة تنموية، تضمّنت دعم جامعة عدن بعدة مشاريع؛ منها تجهيز 28 مختبرًا في كلية الصيدلة، وتجهيز المختبر الجنائي في كلية الحقوق، وكذلك مشروع تطوير وتوسعة جامعة إقليم سبأ، وقد أسهمت تلك المشاريع في توفير بيئة تعليمية متكاملة ومُحفّزة على البحث والابتكار والإبداع.
يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريع ومبادرات تنموية تجاوزت "229" مشروعًا ومبادرة تنموية؛ وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.