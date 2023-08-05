"العساف": طرفا الأزمة الأوكرانية يتفقان على أن السعودية هي البلد النزيه والوسيط المقبول

وتابع: اليوم نرى أن المملكة تستضيف من 30 إلى 40 دولة وجميع الحضور يمثلون الأمن الإقليمي في دولهم، وهذا الأمر له بعدان هامان؛ أولهما البحث عن أمن عالمي واستقرار جديد، وتثبيت الأمن الاقتصادي والغذائي خصوصًا بعد أن أوقفت روسيا تصدير الحبوب، والبعد الثاني هو البحث عن خريطة جديدة للسلام تجمع بين الأوكران والروس على طاولة مفاوضات في المستقبل القريب؛ لجعل العالم أكثر أمانًا واستقرارًا.