السفارة السعودية في قيرغيزستان تحتفل باليوم الوطني للمملكة

أقامت السفارةُ السعودية في العاصمة القرغيزية حفلَ استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، حضره عدد من كبار المسؤولين والوزراء؛ منهم وزير الدفاع القيرغيزي السيد "باقتبيك بيكبولوتوفو"، ونائب وزير الخارجية السيد "ألماز إمانغازييف"، ورئيس مجلس العلماء والمفتي العام لمسلمي قيرغيزستان.
كما حضر الحفلَ محافظُ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة، عبدالعزيز بن حسن البوق، والوفد المرافق معه، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجمهورية القيرغيزية، والبرلمانيين الإعلاميين، وعدد من المواطنين السعوديين والخليجيين وأعضاء السفارة.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزستان، إبراهيم بن راضي الراضي، في كلمة له خلال الحفل؛ أن المملكة تحتفل هذه الأيام بهذه المناسبة الوطنية الغالية بكل فخر واعتزاز تحت شعار "نحلم ونحقق"؛ تأكيدًا على الطموح والعزم على تحقيق الإنجازات في البناء والتنمية.
وأشار إلى ما حقّقته المملكة من تطور ونماء في المجالات كافة من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه الملوك "رحمهم الله"، في المسيرة التنموية، وصولًا للعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الذي تواصل فيه البلاد مسيرة التطوير والارتقاء.
وأشاد بعلاقات الصداقة والتعاون الثنائية التي تجمع المملكة والجمهورية القيرغيزية في المجالات كافة، وما وصلت إليه من تقدم في الوقت الحاضر.
تخلّل الحفلَ إقامةُ معرض للصور سلط الضوء على العمق التاريخي والإسلامي والحضاري والثقافي للمملكة، وتضمن أيضًا ركنًا للمأكولات الشعبية السعودية لتعريف الحضور بما يتميز به المطبخ السعودي من تنوع في المائدة السعودية.