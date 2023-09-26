السفارة السعودية في قيرغيزستان تحتفل باليوم الوطني للمملكة

وأشار إلى ما حقّقته المملكة من تطور ونماء في المجالات كافة من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه الملوك "رحمهم الله"، في المسيرة التنموية، وصولًا للعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الذي تواصل فيه البلاد مسيرة التطوير والارتقاء.