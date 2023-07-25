اختتام أعمال اجتماع الهلال الأحمر التشاوري الخامس في جدة.. وهذه أهم توصياته

وبفضل هذه السياسة الحكيمة، أصبحت المملكة بمواقفها الدولية، واحدة من أكبر بلدان العالم استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية، ورفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - على دعمهما الكبير والمتواصل للعمل الإنساني في جميع أنحاء العالم وعلى الموافقة الكريمة على عقد هذا الاجتماع في أرض المملكة، والذي استضافته هيئة الهلال الأحمر السعودي لمدة ثلاثة أيام في مدينة جدة.