عمادها 3 ركائز.. رئيس "أرامكو السعودية": فرص كبرى للمملكة في "تحول الطاقة"

"أولاً، يحتاج قطاع الكيميائيات إلى تعزيز وتسريع وتيرة جهوده في الابتكار لتطوير مواد جديدة تستخدم على نطاق واسع في قطاع البناء والتصنيع وتكون أكثر قوة واستدامة، ومادتها الخام من البوليمرات، مع تقليل تكلفة إنتاجها، بحيث تكون منافسة في الأسعار، ومكملة للمواد التقليدية (كالحديد والخرسانة) مع تميّزها في الأداء، آخذين في الاعتبار أن نمو الاقتصاد العالمي خلال الـ 30 سنة المقبلة، ونمو عدد السكان في العالم ستنتج عنه زيادة كبيرة في الطلب على المواد التقليدية، ولا بد من تطوير هذه المواد الجديدة.