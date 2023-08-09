بعد نقله من جدة إلى الرياض.. إنقاذ رضيع من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

وبناءً على ذلك غادر فريق طبي مختص من الرياض إلى جدة، ووضع الرضيع على جهاز الإيكمو، ومن ثم نقله بواسطة الإخلاء الطبي الجوي إلى مدينة الملك فهد الطبية في الرياض.