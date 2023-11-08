الإنفاق الحكومي السعودية.. توازن يضمن الحياة الكريمة للمواطن وتعزيز الاستثمارات غير النفطية

واستطاعت المملكة، خلال الأعوام القليلة الماضية، تحقيق العديد من الأهداف التي تحققت قبل المواعيد المُحددة لها، وهو ما يؤشر إلى كفاءة وجودة التنفيذ، وجاءت إحصائيات هذا العام كالآتي: "الإيرادات غير النفطية 43% من المستهدف الذي يبلغ 50% بحلول عام 2030".