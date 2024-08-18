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انتظام أكثر من 35 ألف طالب وطالبة بجامعة تبوك مع بداية العام الجامعي 1446هـ

وسط استعدادات مكثفة من مختلف إداراتها لضمان تهيئة بيئة تعليمية مناسبة
انتظام أكثر من 35 ألف طالب وطالبة بجامعة تبوك مع بداية العام الجامعي 1446هـ

استقبلت جامعةُ تبوك أكثرَ من 35 ألف طالب وطالبة في أول أيام العام الجامعي الجديد 1446هـ، الذين انتظموا على مقاعد الدراسة وسط استعدادات مكثفة من الجامعة بمختلف إداراتها؛ لضمان تهيئة بيئة تعليمية مناسبة لبدء العام الدراسي الجديد، وتوفير الجامعة لكافة الإمكانيات والمتطلّبات المتاحة لدفع أبنائها وبناتها إلى الجد والمثابرة والحرص على التحصيل العلمي.

وتفقّد رئيسُ الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، سيرَ العملية التعليمية وانتظام الطلاب والطالبات في القاعات الدراسية، كما وقف على الاستعدادات البشريّة والأنظمة الإلكترونية التي سخرتها الجامعة من خلال العمل التكاملي بين جميع الإدارات التي تقدم الخدمات والتسهيلات للجميع على مستوى الجامعة وفروعها؛ وذلك بهدف توفير بيئة محفّزة وجاذبة للطلاب والطالبات.

جامعةُ تبوك
بداية العام الجامعي 1446

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