انتظام أكثر من 35 ألف طالب وطالبة بجامعة تبوك مع بداية العام الجامعي 1446هـ

استقبلت جامعةُ تبوك أكثرَ من 35 ألف طالب وطالبة في أول أيام العام الجامعي الجديد 1446هـ، الذين انتظموا على مقاعد الدراسة وسط استعدادات مكثفة من الجامعة بمختلف إداراتها؛ لضمان تهيئة بيئة تعليمية مناسبة لبدء العام الدراسي الجديد، وتوفير الجامعة لكافة الإمكانيات والمتطلّبات المتاحة لدفع أبنائها وبناتها إلى الجد والمثابرة والحرص على التحصيل العلمي.