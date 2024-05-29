زوجته توفيت منذ 4 أشهر.. حاج إندونيسي: "طريق مكة" مبادرة الخير من مملكة الإنسانية

من ناحيتها، قالت الابنة بوتري أوليا سوديار (21 عامًا): "أحمد الله على قضائه وقدره، فعلى الرغم من الحزن في الأشهر الماضية على فراق والدتي، إلا أن فرحتي بأداء فريضة الحج مع والدي لا تصفها أي كلمة"، داعيةً لوالدتها بالرحمة المغفرة.