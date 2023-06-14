رياح مصحوبة بأمطار غزيرة تجتاح الدرب.. والجهات المعنية تستنفر جهودها

وحثّ الدفاع المدني الأهلي على اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبًا لتوخي الحيطة والحذر، وخصوصًا أن المنطقة تشهد هذه الفترة سقوط أمطار وجريان السيول وهبوبًا للرياح الشديدة.. متمنيًا السلامة للجميع.