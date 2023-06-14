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رياح مصحوبة بأمطار غزيرة تجتاح الدرب.. والجهات المعنية تستنفر جهودها
"الدفاع المدني" طالب الأهالي باتخاذ التدابير وتوخي الحيطة والحذر
تشهد بعض الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة جازان أمطارًا غزيرة إلى متوسطة بعد هبوب عاصفة مطرية على محافظة الدرب شمال جازان؛ حوّلت نهارها إلى ليل معتم.
وبدأ هطول المطر منذ نحو ساعة، واشتد بغزارة على محافظة الدرب، واستُنفرت على ضوئه الجهات المعنية لمباشرة البلاغات.
وحثّ الدفاع المدني الأهلي على اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبًا لتوخي الحيطة والحذر، وخصوصًا أن المنطقة تشهد هذه الفترة سقوط أمطار وجريان السيول وهبوبًا للرياح الشديدة.. متمنيًا السلامة للجميع.