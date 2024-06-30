درجات الحرارة في يوليو منذ 1985م.. الحفر الأعلى بـ 52 ْم و"الخميس" الأقل بـ 8 ْ م

قال المركز الوطني للأرصاد: إن درجات الحرارة في شهر يوليو منذ 1985 حتى 2023، كانت الأعلى في حفر الباطن الأعلى بـ 52 ْم، في حين جاءت خميس مشيط الأقل خلال الفترة نفسها بـ 8 ْم.
ونشر المركز الوطني للأرصاد، إحصائيات مناخ المملكة في شهر يوليو للفترة من 1985 - 2023.
وأوضح في "فيديو جراف"، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن عدد أيام تكرار هطول الأمطار وفق محطات المملكة في شهر يوليو، سجل أعلاها على محطة أبها 134 يومًا، تليها محطة خميس مشيط بـ 126 يومًا.
أما عدد أيام تكرار العواصف الرعدية وفق محطات المملكة في شهر يوليو 1985 - 2023، فكان أعلاها على محطة أبها بـ339 يومًا، تليها محطة خميس مشيط بـ243 يومًا، وأعلى عدد أيام تكرارًا للعواصف الترابية، كان على محطة جازان بـ42 يومًا، وتليها محطة شرورة بـ 41 يومًا.
وجاء أعلى عدد أيام تكرارًا للضباب، على محطة ينبع بـ 22 يومًا، وتليها محطة الوجه بـ 21 يومًا. وعدد أيام تكرار ارتفاع درجة الحرارة أعلى من 45 ْم، أعلاها كان على محطة الأحساء بـ 920 يومًا، تليها محطة القيصومة بـ 686 يومًا.
أما أعلى كمية أمطار خلال يوم واحد لشهر يوليو خلال تلك الفترة، فسجلت في جازان بتاريخ 26 / 7 / 1995م، 67.2 ملم، وأعلى مجموع كمية هطول خلال الشهر نفسه، في جازان عام 2016، بـ 104.9 ملم.
وسجلت محطة حفر الباطن أعلى درجة حرارة في يوليو في تاريخ 15 / 7 / 2007، بـ 52.0 ْم.
وسجلت محطة خميس مشيط أقل درجة حرارة لشهر يوليو في 24 / 7 / 1996، بـ 8.3 ْم، في حين سجلت أقصى سرعة للرياح لشهر يوليو في محطة جازان؛ حيث بلغت 111 كلم/ ساعة.
كما بلغ أعلى تكرار للعواصف الترابية للفترة 1985- 2023، 42 يومًا على محطة جازان.