درجات الحرارة في يوليو منذ 1985م.. الحفر الأعلى بـ 52 ْم و"الخميس" الأقل بـ 8 ْ م

أما عدد أيام تكرار العواصف الرعدية وفق محطات المملكة في شهر يوليو 1985 - 2023، فكان أعلاها على محطة أبها بـ339 يومًا، تليها محطة خميس مشيط بـ243 يومًا، وأعلى عدد أيام تكرارًا للعواصف الترابية، كان على محطة جازان بـ42 يومًا، وتليها محطة شرورة بـ 41 يومًا.