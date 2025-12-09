من نيوم إلى البحار الذكية.. ابتكارات سعودية ناشئة تتألق في ختام تحدي GRC 2025

رسّخت مشاريع ابتكارية سعودية ملامح مستقبل واعد، في ختام منافسات التحدي العالمي للروبوتات GRC 2025، الذي أُقيم اليوم (الثلاثاء) في الكلية التقنية بالرياض، وسط مشاركة طلابية واسعة تعكس تنامي الوعي التقني وشغف الجيل الجديد بالحلول الذكية.
وجاء الحفل الختامي برعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، ونظمته الكلية التقنية بالرياض بالشراكة مع الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية وأكاديمية ديسكفري للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة جهات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وشهدت فعاليات GRC 2025 تقديم نماذج مبتكرة عكست قدرات الطلاب والطالبات على تحويل الأفكار إلى مشاريع تقنية تخدم الإنسان والبيئة، ضمن بيئة تنافسية محفزة تسودها روح التحدي والطموح.
وبرز فريق OXI من طالبات الصف الثالث المتوسط، بقيادة جنى الهنوف الجريوي، بابتكار مشروع "النقل البحري الذكي"، الذي يواكب طموحات مدينة نيوم بوصفها مركزًا عالميًا للتقنية والتجارة البحرية. ويعتمد المشروع على منظومة متكاملة تشمل مركز إدارة رئيسيًا، وتطبيقًا ذكيًا للبحّارة، وسفن وبوابات ذكية تمنع دخول غير المصرّح لهم.
وأكد الفريق أن المشروع يُسهم في تنظيم حركة السفن، وتعزيز السلامة باستخدام تقنيات الاستشعار واتخاذ القرار الذكي، دعمًا للاقتصاد الأخضر، وتوفير فرص نوعية للشباب.
كما طورت الطالبتان ديما المالكي وجود المطيري مشروعًا لمراقبة البيئة البحرية يُمكّن الصيادين من تحديد مواقع الأسماك بدقة عبر مستشعرات حرارية، ما يوفر الجهد والوقود، ويضاعف الإنتاج.
وفي المجال الزراعي، عُرض مشروع "المزارع الذكي"، الذي يتيح للمزارعين مراقبة محاصيلهم وإدارتها عن بُعد باستخدام روبوت ذكي، وبسعر تنافسي يتراوح بين 250 إلى 300 دولار، مستهدفًا تقليل الوقت والتكاليف، وتحسين كفاءة الزراعة.
وشهدت المنافسات كذلك ابتكارات في المجال الإنساني، من بينها الحذاء الذكي للمكفوفين، والعوامة الذكية لحماية الأطفال من الغرق، عبر حساسات متقدمة تنبّه الأهل فورًا عند وقوع الخطر.
وعلى الصعيد العربي، أبدى المشاركون من مصر وسلطنة عمان واليمن والعراق مشاعر الفخر والتقدير للمنافسة، حيث حقق مروان الشريقي من سلطنة عمان مراكز متقدمة، فيما حصدت فرق عدن المركز الأول في مسابقة "شد الحبل"، وسط احتفاء ودعم من أولياء الأمور والمعلمين.