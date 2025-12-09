من نيوم إلى البحار الذكية.. ابتكارات سعودية ناشئة تتألق في ختام تحدي GRC 2025

وبرز فريق OXI من طالبات الصف الثالث المتوسط، بقيادة جنى الهنوف الجريوي، بابتكار مشروع "النقل البحري الذكي"، الذي يواكب طموحات مدينة نيوم بوصفها مركزًا عالميًا للتقنية والتجارة البحرية. ويعتمد المشروع على منظومة متكاملة تشمل مركز إدارة رئيسيًا، وتطبيقًا ذكيًا للبحّارة، وسفن وبوابات ذكية تمنع دخول غير المصرّح لهم.