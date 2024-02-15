مشروع تطوير الحافلات في المدينة المنورة.. 3 مسارات و46 محطة و1800 راكب في الساعة

أما المسار الثاني والرئيسي، فيبلغ طوله 38 كيلومترًا، ويبدأ من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ويمر بالمسجد النبوي، وينتهي عند مسجد الميقات، وسيحتوي على 24 محطة وثلاثة مرافق للركن وصعود الركاب.