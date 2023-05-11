الحرارة الموصى بها والتسريب.. "لتبقى" تُسدي نصائح "المكيفات" لتوفير الطاقة

وقالت الحملة: إن هناك خطوات ينبغي اتباعها عند تشغيل التكييف، منها ضبط درجة الحرارة عند الدرجة الموصى بها، وهي 24 درجة مئوية؛ مشيرة إلى أن هذه الدرجة، تساعد المكيف على تقديم أداء جيد، بأقل طاقة مُستخدمة.