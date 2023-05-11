الحرارة الموصى بها والتسريب.. "لتبقى" تُسدي نصائح "المكيفات" لتوفير الطاقة

استَبَقت الحملةَ الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" فصل الصيف، وشددت على أهمية التعامل المنضبط والمثالي مع جهاز المكيف داخل المنازل والشركات، وقالت إن هذا التعامل يضمن عدم هدر الطاقة الكهربائية المستخدمة في تشغيله.
ويعتبر جهاز التكييف من أكثر الأجهزة التي تعمل ساعات طويلة على مدار اليوم في فصل الصيف، ويستهلك طاقة كبيرة.
وقالت الحملة: إن هناك خطوات ينبغي اتباعها عند تشغيل التكييف، منها ضبط درجة الحرارة عند الدرجة الموصى بها، وهي 24 درجة مئوية؛ مشيرة إلى أن هذه الدرجة، تساعد المكيف على تقديم أداء جيد، بأقل طاقة مُستخدمة.
كما أوصت "لتبقى" بضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل المكيف؛ لمنع تسرب البرودة منه أثناء العمل، مع ضرورة إغلاق المكيف عند عدم الحاجة إليه، أو الخروج من الغرفة.
وشددت الحملة على ضرورة أن تتناسب قوة جهاز المكيف مع مساحة الغرفة التي يعمل فيها؛ مشيرة إلى أن عدم تناسب الغرفة مع إمكانات الجهاز وقدرته، يؤدي إلى هدر الطاقة.