شيف محترفة بالوراثة.. استطعم "الصيادية" من تبوك في وصفة "أماني"

تعدّ "الصيادية" من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها سواحل المملكة وعلى امتدادها، ومن أقدم المأكولات التقليدية التي تميز بها الإنسان وبرع فيها، وتتسم منطقة تبوك مثل باقي المناطق بما يميزها من الأكلات الشعبية المتوارثة، كالصيادية التي يُعدها الأهالي على طريقتهم، باستخدام سمك الشعور والناجل، وإضافة البهارات الخاصة إليه، إلى جانب الأرز الأسمر أو الأبيض.