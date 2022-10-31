شيف محترفة بالوراثة.. استطعم "الصيادية" من تبوك في وصفة "أماني"

تعدّ "الصيادية" من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها سواحل المملكة وعلى امتدادها، ومن أقدم المأكولات التقليدية التي تميز بها الإنسان وبرع فيها، وتتسم منطقة تبوك مثل باقي المناطق بما يميزها من الأكلات الشعبية المتوارثة، كالصيادية التي يُعدها الأهالي على طريقتهم، باستخدام سمك الشعور والناجل، وإضافة البهارات الخاصة إليه، إلى جانب الأرز الأسمر أو الأبيض.
وعن طرق إعداد هذه الأكلة الشعبية؛ قالت الشيف أماني غلام الشريف، أن "إعدادها يتم بطبخ السمك مع الأرز بعد تحمير البصل بكمية كبيرة حتى يعطي اللون البنيُ وأقرب للاحتراق وتسمى (الكشنة)، ثم يضاف إليها قطع السمك المعد سلفاً للطبخة وفق مدة زمنية تختلف باختلاف مواهب الطهاة، ليتم بعد ذلك رفع السمك وطبخ الأرز على مرق السمك مع البهارات والفلفل وقد يضاف أحياناً إليها السمن".
وأضافت: "يتم تبهير السمك والربيان ببهارات خاصة، وتتم إضافة الثوم والليمون وبعد ذلك يقلب السمك بالدقيق ويقلى بالزيت، وبعد ذلك تقدم الصيادية بمختلف المقبلات، ومنها: سلطة الطحينية، والسلطة الحارة، وسلطة الباذنجان، وسلطة الفواكه، مشيرةً إلى أن أكلة الصيادية يجيد إعدادها أهالي المحافظات الساحلية بالمنطقة وتجد طريقها للأسواق المحلية كاملة لما لها وعليها من إقبال".
وذكرت "الشريف"، أنها تتلمذت في إتقان فنون الطهي، ومنها الأكلات الشعبية لمنطقة تبوك على يدَي والدها -رحمه الله- الذي شجّعها على احتراف الطهي حتى أصبحت الآن تتقن إعداد كثيرٍ من الأكلات الخاصة بالمطبخ الساحلي.