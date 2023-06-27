"سمو المجتمع" تطلق مشروعاً تقنياً لسقيا ضيوف الرحمن بالشراكة مع جمعية "إكرام" بمكة

وأشار القحطاني إلى أن البرادة الواحدة تتسع لـ300 عبوة ماء في المرة الواحدة، ويتم تقديم العبوة للحاج بطريقة آلية بعد اختيار رقم العبوة، وإلى جانب هذه البرادات هناك خمس "حاويات الفرز من المصدر" وهي لفرز العبوات واثنتان من "الضغاطات" وهي لضغط الكميات الملقاة في الحاويات والاستفادة من المساحة وإبقاء المكان نظيفاً وعدم السماح بالتشوه البصري، وثمّن القحطاني الشراكة مع جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة وعلى ما يقومون به من خدمة لضيوف الرحمن.