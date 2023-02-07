محافظ جدة يؤكد أهمية تضافر الجهود لسرعة إنجاز المشاريع لخدمة المواطنين

وتتضمن مشاريع المياه في الأحياء المخدومة بشبكة الصرف الصحي للعام 2022-2023م، وتشمل أحياء: أبحر الشمالية، الحمدانية، الزمرد، الياقوت، الشراع، اللؤلؤ، الصواري، الكوثر، طيبة، الواحة، النخيل، الأمواج، النهضة، الزهراء، الشاطئ، المحمدية، المرجان.