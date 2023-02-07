محافظ جدة يؤكد أهمية تضافر الجهود لسرعة إنجاز المشاريع لخدمة المواطنين

ترأس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، بمقر المحافظة اليوم؛ الاجتماع الخامس للمجلس بحضور أعضاء المجلس؛ حيث أكد "بن جلوي" على أهمية تضافر الجهود، بما يسهم في سرعة إنجاز المشاريع لخدمة المواطنين.
واطّلع المجلس على عرض تضمن مشاريع المياه والصرف الصحي بشركة المياه الوطنية بمحافظة جدة المطروحة للعام 2022م؛ حيث بلغت 29 مشروعًا، وبتكلفة بلغت 3.37 مليارات ريال، والمشاريع الجاري طرحها للعام 2023م؛ حيث بلغت 32 مشروعًا، وبتكلفة بلغت 2.78 مليار.
وتتضمن مشاريع المياه في الأحياء المخدومة بشبكة الصرف الصحي للعام 2022-2023م، وتشمل أحياء: أبحر الشمالية، الحمدانية، الزمرد، الياقوت، الشراع، اللؤلؤ، الصواري، الكوثر، طيبة، الواحة، النخيل، الأمواج، النهضة، الزهراء، الشاطئ، المحمدية، المرجان.