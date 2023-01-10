"الخطيب" و"الصائغ".. تعرَّف على الفائزَيْن اللذين تُوِّجا بجائزة جستن للتميز الثانية

أما الدكتور محمد حسن الصائغ فقد بدأ حياته العملية معلمًا، ثم أستاذًا مساعدًا، ثم أستاذًا مشاركًا، وعمل مديرًا عامًّا للتوجيه والإرشاد الطلابي بوزارة التعليم، ثم عميدًا لكلية المعلمين بالرياض، فمشرفًا على إدارة الدراسات بمجلس الشورى، ثم وكيلاً لوزارة التربية والتعليم لكليات المعلمين بالمرتبة الخامسة عشرة، ثم مستشارًا لوزير التعليم العالي.