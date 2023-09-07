الشرقية.. اعتماد 7 شوارع حيوية لتعزيز مشاريع الأنسنة بالخبر

من جانب آخر، رفعت أمانة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، نحو 360 مترًا مكعبًا من النفايات والمخلفات في الصرار؛ وذلك ضمن حملاتها لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والحد من مظاهر التلوث البصري، كما أزالت 540 ملصقًا إعلانيًّا عشوائيًّا على عدد من واجهات المنازل، والمنشآت التجارية، وأعمدة الإنارة، في مدينة الظهران.