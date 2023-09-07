الشرقية.. اعتماد 7 شوارع حيوية لتعزيز مشاريع الأنسنة بالخبر

اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية، 7 شوارع حيوية كمرحلة أولى لدمجها ضمن مشروع الأنسنة في محافظة الخبر، انطلاقًا من شارع الأمير فهد بن سلمان بحي العقربية؛ بهدف تعزيز المعايير الجمالية والهندسية، ورفاهية المواطن والمقيم.
وأوضحت أمانة الشرقية، أنه تم اختيار هذه الشوارع كمرحلة أولى بطول إجمالي يزيد على 15 كيلومترًا، سيتم خلالها استحداث أرصفة مطورة على جانبي الطرق، تتضمن مسارات للمشاة ومساحات خضراء، وزرع 5000 شجرة وشجيرة، وكراسٍ للجلوس وإنارات جمالية.
وبيّنت الأمانة أنه يجري التركيز على البعد الإنساني في تصميم الطرق والحدائق والأماكن العامة؛ ليجد الإنسان مساحات خضراء كافية، وممرات للتنقل مع سهولة وانسياب الحركة دون عوائق، وتذليل التحرك لذوي الإعاقة، ومراعاة الجوانب الجمالية باختيار أنواع الأشجار والنباتات والإنارات والكراسي، واللوحات الإرشادية وغيرها.
من جانب آخر، رفعت أمانة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، نحو 360 مترًا مكعبًا من النفايات والمخلفات في الصرار؛ وذلك ضمن حملاتها لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والحد من مظاهر التلوث البصري، كما أزالت 540 ملصقًا إعلانيًّا عشوائيًّا على عدد من واجهات المنازل، والمنشآت التجارية، وأعمدة الإنارة، في مدينة الظهران.