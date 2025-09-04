تدخل جراحي دقيق يعيد البصر لمقيم مصري بالمدينة المنورة

في خطوة طبية ناجحة، تمكّن فريق طبي متخصص في قسم العيون بمستشفى أحد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ عين مقيم مصري يبلغ من العمر 31 عامًا، بعد إصابة خطيرة أدت إلى دخول مسمار حديدي بطول 40 ملم داخل عينه.
وأوضح "تجمع المدينة المنورة الصحي" أن المصاب حضر إلى المستشفى وهو يعاني من آلام شديدة وضعف حاد في النظر. وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبيّن استقرار المسمار في قاع العين، مع وجود انفصال في الشبكية، إضافة إلى صديد ومياه بيضاء ناتجة عن الإصابة.
وباشر الفريق الطبي تنفيذ تدخل جراحي دقيق شمل إزالة الجسم الغريب، وتثبيت الشبكية، ومعالجة الالتهاب، إلى جانب إزالة المياه البيضاء.
ونجحت العملية في إنقاذ البصر وتحسين الحالة الصحية للمريض، حيث غادر المستشفى بصحة جيدة بعد إكمال برنامجه العلاجي.