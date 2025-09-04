تدخل جراحي دقيق يعيد البصر لمقيم مصري بالمدينة المنورة

وأوضح "تجمع المدينة المنورة الصحي" أن المصاب حضر إلى المستشفى وهو يعاني من آلام شديدة وضعف حاد في النظر. وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبيّن استقرار المسمار في قاع العين، مع وجود انفصال في الشبكية، إضافة إلى صديد ومياه بيضاء ناتجة عن الإصابة.