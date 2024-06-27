"باقاسي": مبادرات معهد أبحاث الحج والعمرة تحت الدراسة لتجويد تجربة ضيوف الرحمن

وشدد على أن هذه المبادرة تعكس عنوانها الإحسان لضيوف الرحمن، وهو ما لمسناه ووجدناه من خلال هذا المحفل العظيم، والذي وجدنا فيه الترحاب والحفاوة بضيوف الرحمن بشتى أشكالهم وجنسياتهم، ابتداءً من التعريف بجهود المملكة في خدمة الحجاج من خلال مسيرة ملوكها العظام، بجانب المعارض المصورة والأفلام التي تعرض للحجاج وتعبر عن جهود المملكة العربية السعودية من خلال عدة جهات مختلفة ومشتركة أبرزها قوات الأمن .