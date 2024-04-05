بالعشر الأواخر.. "إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع السلال الرمضانية على المحتاجين بالدول العربية والإفريقية والإسلامية والأوروبية

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية في مدينة غدانسك بجمهورية بولندا، استفادت منها 400 أسرة محتاجة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني بجمهورية بولندا لعام 1445هــ. ويهدف المشروع إلى توزيع 800 سلة غذائية، يستفيد منها 4.000 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هــ في مناطق وارسو وبياليستوك ودانسك.