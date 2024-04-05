بالعشر الأواخر.. "إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع السلال الرمضانية على المحتاجين بالدول العربية والإفريقية والإسلامية والأوروبية

سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية أوغندا البالغة 25 طنًّا من التمور.
وقام بتسليم المساعدات نيابة عن المركز القائم بأعمال سفارة السعودية بأوغندا فيصل بن غازي المعمري، بحضور رئيس المجلس الأعلى الإسلامي والمفتي العام لجمهورية أوغندا الشيخ شعبان رمضان موباجي، ورئيس مجلس الشورى بالمجلس الأعلى الإسلامي الشيخ عبده عبيدة قاموليغيا، وفريق من المركز، وذلك بالعاصمة كمبالا.
وقدم رئيس مجلس الشورى بالمجلس الأعلى الإسلامي عبده قاموليغيا شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على المساعدات الإنسانية الغذائية المقدمة لبلاده، داعيًا الله تعالى أن يوفقهما لكل خير، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأُسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزَّع المشروع الأسبوع الماضي 25.000 ربطة خبز يوميًّا على للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد، بواقع 12.500 أسرة.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 182 سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في مديرية رازح بمحافظة صعدة، استفاد منها 1.274فردًا.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.
ووزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 250 حقيبة شتوية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 1.189 فردًا، بواقع 250 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق في الأزمة الإنسانية التي يمرّ بها، والتخفيف من معاناتهم.
فيما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.176 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مدينتَي فيلتو وديكا بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، استفاد منها 7.056 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لعام 1445هـ.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة في شتى بقاع الأرض بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية في مدينة غدانسك بجمهورية بولندا، استفادت منها 400 أسرة محتاجة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني بجمهورية بولندا لعام 1445هــ. ويهدف المشروع إلى توزيع 800 سلة غذائية، يستفيد منها 4.000 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هــ في مناطق وارسو وبياليستوك ودانسك.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذرعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.
ووزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 641 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في ولاية كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 3.846 فردًا، بواقع 641 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية نيجيريا الاتحادية لعام 1445هــ.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة في شتى بقاع الأرض بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.
وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 1.100 سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدندر بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 1.100 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ للتخفيف من معاناة الأشقاء في جمهورية السودان من جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمرون بها.
كما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 934 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية بربر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 5.370 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.