"السديس" يحث القيادات الدينية بوكالة المسجد النبوي على مواكبة التطورات التقنية والتطبيقات الذكية

وشدد رئيس الشؤون الدينية على ضرورة مواكبة التطورات التقنية، والتطبيقات الذكية واستثمارهما استثمارًا أمثل، وتفعيل المبادرات الدينية والعلمية، والدعوية والتوعوية، والتوجيهية والإرشادية في المسجد النبوي؛ لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة -رعاها الله-، مثمنًا ما تقدمه من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله أن يجعل تلكم الجهود في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يجزيهما عن الإسلام والمسلمين خيرًا.