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الباقات تبدأ من 4 آلاف ريال.. وزارة الحج تعلن بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1445هـ

عبر موقع الوزارة أو تطبيق ⁧‫نسك‬⁩ لضيوف الرحمن من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين
الباقات تبدأ من 4 آلاف ريال.. وزارة الحج تعلن بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1445هـ

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء ⁧‫التسجيل للحج‬⁩ وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق ⁧‫نسك‬⁩ لضيوف الرحمن، من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين.

وتضمنت أنواع الباقات المتاحة:

- باقة (1) سعر الباقة من 10,366.10 ريالات شاملة ضريبة القيمة المضافة، وهي مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج.

- باقة (2) سعر الباقة من 8,092.55 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي مخيمات الضيافة في مشعر منى.

- باقة (3) سعر الباقة من 13,265.25 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات.

- باقة (4) سعر الباقة من 4,099.75 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي.

وزارة الحج والعمرة
حجاج الداخل
موسم حج 1445هـ

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