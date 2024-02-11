الباقات تبدأ من 4 آلاف ريال.. وزارة الحج تعلن بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1445هـ

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك لضيوف الرحمن، من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين.
وتضمنت أنواع الباقات المتاحة:
- باقة (1) سعر الباقة من 10,366.10 ريالات شاملة ضريبة القيمة المضافة، وهي مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج.
- باقة (2) سعر الباقة من 8,092.55 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي مخيمات الضيافة في مشعر منى.
- باقة (3) سعر الباقة من 13,265.25 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات.
- باقة (4) سعر الباقة من 4,099.75 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي.