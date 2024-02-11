الباقات تبدأ من 4 آلاف ريال.. وزارة الحج تعلن بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1445هـ

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء ⁧‫التسجيل للحج‬⁩ وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق ⁧‫نسك‬⁩ لضيوف الرحمن، من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين.