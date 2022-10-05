"الغذاء والدواء" تحذّر من المبيدات غير المسجلة: هكذا نتأكّد من مأمونيتها

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام مبيدات الصحة العامة غير المسجّلة لديها، مشيرة إلى ضرورة التأكّد من مأمونيتها وفعاليتها قبل الشراء.
وأوضحت الهيئة أن مبيدات الصحة العامة غير المسجّلة، هي منتجات لم يتم تقييمها وتسجيلها لدى الهيئة، ولم تخضع للدراسة للتأكّد من فعاليتها وتأثيرها في صحة الإنسان والبيئة.
ودعت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر، إلى ضرورة العمل بهذه النصائح التي تشمل شراء المنتجات من المتاجر المصرّح لها فقط، وعدم شراء منتجات لا تحتوي على تعليمات مكتوبة باللغة العربية، وأن تكون تحتوي على ملصق يتضمّن رقم التسجيل لدى الهيئة.