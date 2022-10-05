"الغذاء والدواء" تحذّر من المبيدات غير المسجلة: هكذا نتأكّد من مأمونيتها

ودعت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر، إلى ضرورة العمل بهذه النصائح التي تشمل شراء المنتجات من المتاجر المصرّح لها فقط، وعدم شراء منتجات لا تحتوي على تعليمات مكتوبة باللغة العربية، وأن تكون تحتوي على ملصق يتضمّن رقم التسجيل لدى الهيئة.