مكة.. انطلاق ورشة عمل "الزراعة المستدامة" في النادي الأهلي غدًا

يرعى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، غدًا الاثنين، ورشة عمل جمعية البيئة السعودية، بعنوان "الزراعة المستدامة للأطفال" بمقرّ أكاديمية النادي الأهلي السعودي بجدة.
يحاضر في الفعالية المهندس عبدالحميد المطيري، وتصاحبها زراعة شتلات وأشجار.
وتأتي هذه الورشة استمرارًا لتنفيذ اتفاقية جمعية البيئة السعودية مع النادي الأهلي السعودي لبرنامج الرياضة والبيئة؛ لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، وتحويله إلى نادٍ أخضرَ صديقٍ للبيئة، والعمل على التوعية من خلال الرياضة.