مكة.. انطلاق ورشة عمل "الزراعة المستدامة" في النادي الأهلي غدًا

وتأتي هذه الورشة استمرارًا لتنفيذ اتفاقية جمعية البيئة السعودية مع النادي الأهلي السعودي لبرنامج الرياضة والبيئة؛ لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، وتحويله إلى نادٍ أخضرَ صديقٍ للبيئة، والعمل على التوعية من خلال الرياضة.