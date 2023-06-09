أول فوج من الحجاج التونسيين يغادر تجاه الأراضي المقدسة

وفي تصريح بهذه المناسبة، نوه وزير الشؤون‌ الدينية التونسي في كلمته بجهود المملكة العربية السعودية في تيسير وتسهيل إجراءات الحج لهذا الموسم، خاصة بعد اللقاءات التي سبقت موسم الحج، وذلك من أجل تهيئة كل الظروف اللازمة على مستوى السكن والنقل والمرافقة الطبية والمرشدين، وأفراد البعثة الذين بلغ عددهم 520 شخصاً، داعياً في الوقت نفسه الحجاج‌ التونسيين لأن‌ يكونوا أفضل‌ سفراء لبلادهم.