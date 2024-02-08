"التجارة" تٌشهر بـ "عادل علي محمد العتيق" و"خالد محمد ناجي عبدالسلام" لارتكابهما جريمة التستر في تجارة الملابس الرياضية

‎ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض المتضمن سجن المتستر والمتستر عليه لمدة خمسة أشهر، وغرامة مالية، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، والمنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.