"التجارة" تٌشهر بـ "عادل علي محمد العتيق" و"خالد محمد ناجي عبدالسلام" لارتكابهما جريمة التستر في تجارة الملابس الرياضية

شهرت وزارة التجارة بـ "عادل علي محمد العتيق" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX3829) و"خالد محمد ناجي عبدالسلام" باكستاني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX8079) إثر صدور حكم قضائي نهائي يثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر من خلال نشاط تجارة الملابس الرياضية.
وثبت تورط المواطن المتستر في تمكين المقيم المتستر عليه من مزاولة نشاط تجارة الملابس الرياضية عبر استخدام السجل التجاري للمنشأة بحي البطحاء وسط الرياض.
وتحويل المتستر عليه مبالغ مالية لا تتناسب مع مهنته "مندوب مبيعات" ناتجة عن نشاطه غير النظامي إلى خارج المملكة، وتنفيذ تعاملات مالية تؤكد مزاولته النشاط لحسابه الخاص دون رخصة مستثمر أجنبي.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض المتضمن سجن المتستر والمتستر عليه لمدة خمسة أشهر، وغرامة مالية، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، والمنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.