الممثل خالد صقر: كل أدواري أقوم بها وكأنها أول وآخر عمل في حياتي الفنية

وردًّا عن الطريقة إذا حصل للمثل شيء منعه من استمرار دوره، ثم العودة مرة أخرى، قال الفنان خالد صقر: "العودة للشخصية تكون بالعودة للمذكرة التي لخصت فيها دوري كممثل، والتعرف كذلك على مفاتيح الشخصية". مشددًا على "أهمية التعاون والتكامل مع فريق العمل؛ إذ لا يمكنك النجاح وحدك؛ لأن التمثيل عمل تكاملي، وتحتاج إلى شريك من ممثل ومخرج، وكذلك معرفة الممثل لنفسه جيدًا؛ كي يتقمص شخصية أخرى".