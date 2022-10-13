طلاب وطالبات بجازان يحققون مراكز متقدّمة في "المحافظة على الممتلكات العامة"

وهنّأ المدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف ملهي بن حسن عقدي، الطلبة وأسرهم ومدارسهم على تحقيق هذا المنجز في المسابقة، التي تأتي كأحد البرامج التوعوية والتثقيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بالتعاون مع وزارة التعليم، انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تؤكد أهمية توعية الجمهور ضد الفساد، وتعزيز السلوك الأخلاقي، وتنمية الشعور بالمواطنة.