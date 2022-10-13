طلاب وطالبات بجازان يحققون مراكز متقدّمة في "المحافظة على الممتلكات العامة"

حقّق ثلاثة طلاب وطالبتان من تعليم جازان، مراكز متقدمة على مستوى المملكة في المسابقة التوعوية الرابعة "المحافظة على الممتلكات العامة 1443هـ"، التي نظّمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بالتعاون مع وزارة التعليم.
وحقّقت الطالبة جوري المنتشري، المركز الثاني في مسابقة الرسم التشكيلي للمرحلة الابتدائية "بنات"، والطالب فارس زياني المركز الرابع في الرسم التشكيلي "بنين".
وفي مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمرحلة المتوسطة، حقق الطالب نديم جرب المركز الرابع "بنين"، فيما حققت الطالبة صبا الأمير المركز الخامس في التصوير الفوتوغرافي "بنات".
بينما حقّق الطالب عمرو البراق المركز الثاني في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمرحلة الثانوية.
وهنّأ المدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف ملهي بن حسن عقدي، الطلبة وأسرهم ومدارسهم على تحقيق هذا المنجز في المسابقة، التي تأتي كأحد البرامج التوعوية والتثقيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بالتعاون مع وزارة التعليم، انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تؤكد أهمية توعية الجمهور ضد الفساد، وتعزيز السلوك الأخلاقي، وتنمية الشعور بالمواطنة.