الرياض تختم مؤتمرها الدولي الخامس للفلسفة بعد أيام حافلة بحوارات بين ثقافة الشرق والغرب

وفي اليوم الثاني، تواصلت النقاشات عبر جلسات علمية معمّقة، من بينها «الفلسفة ومركزيتها في قراءة التاريخ»، التي بحثت دور الفلسفة في تحليل تطور الحضارات ومسارات التفكير الإنساني. كما شهد المؤتمر جلسة عن التفاعل بين الفلسفة الشرقية واليونانية، ناقشت جذور التأثير المتبادل بين المدرستين، وعودة الاهتمام بالفكر الشرقي في موجات النقد ما بعد الحداثي. وتطرّق المؤتمر إلى إسهامات شخصية مثل ابن سينا في إعادة تشكيل مفهوم الوجود وأثرها عبر العصور، إضافة إلى جلسات بحثت البنية الفلسفية للفلسفة الإسلامية، وقدرتها على تقديم رؤى معيارية تجمع بين الأخلاق والعواقبية، بجانب قراءات مقارنة لتمثيلات الشر في الأدب الغربي والعربي.