بعد العثور على جثمان زوجته.. "مدني جازان" يصل إلى مفقود سيول وادي مسلة

وتواصلت جهود البحث والإنقاذ من قبل فرق الدفاع المدني ومواطنين متطوعين منذ وقت مبكر، حتى تم العثور على جثمان الزوجة المفقودة في السيول، فيما عُثر على الزوج هذا اليوم.