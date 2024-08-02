بعد العثور على جثمان زوجته.. "مدني جازان" يصل إلى مفقود سيول وادي مسلة

عثرت فرق الدفاع المدني على مواطن جرفته سيول وادي مسلة مع زوجته أثناء سيرهما على الطريق الرابط بين محافظتي العارضة وأحد المسارحة جنوب شرق منطقة جازان بعد هطول أمطار غزيرة شهدها عدد من محافظات المنطقة مساء الأربعاء.
وتواصلت جهود البحث والإنقاذ من قبل فرق الدفاع المدني ومواطنين متطوعين منذ وقت مبكر، حتى تم العثور على جثمان الزوجة المفقودة في السيول، فيما عُثر على الزوج هذا اليوم.
وكانت منطقة جازان قد شهدت هطول أمطار غزيرة منذ وقت مبكر من مساء يوم الأربعاء، مما أدى لجريان عدد من السيول واستمرت بشكل متقطع حتى اليوم.